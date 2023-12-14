عاجل.. مسجون وزوجته أجنبية.. كيف يستفيد الأبناء من حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية تسجيل الأبناء من زوجة أجنبية ، عندما يكون الأب مسجونا.





تسجيل أبناء الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:

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حال الزوج في حساب المواطن بسبب وظيفة الزوجة:

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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" مواطن مسجون وزوجته أجنبية وعندها منه طفلان.. كيف يتم تسجيلهم بحساب المواطن؟".وجاء الرد على الاستفسار بالقول : " بإمكان أكبر الأبناء التسجيل وإضافة الأم وبقية الأبناء كتابعين ولا يتم إضافة رب الأسرة "الأب" ولابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب برقم هويته من خلال الرابط : http://urv.ca.gov.sa/urv ، نسعد بخدمتك ".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار من قبل مواطنة تستفسر عن حال الزوج في حال كون الزوجة موظفة.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : " هل يحرم الزوج من حساب المواطن بسبب ان احد زوجاته موظفة؟".وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين على التساؤل : " حياك الله ، يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة،وحالة الدفعة(لا يوجد)تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين(في حال وجود تابعين)تجاوز الحد المانع للدعم".