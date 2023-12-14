الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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عاجل.. مسجون وزوجته أجنبية.. كيف يستفيد الأبناء من حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية تسجيل الأبناء من زوجة أجنبية ، عندما يكون الأب مسجونا.

تسجيل أبناء الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:

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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" مواطن مسجون وزوجته أجنبية وعندها منه طفلان.. كيف يتم تسجيلهم بحساب المواطن؟".

وجاء الرد على الاستفسار بالقول : " بإمكان أكبر الأبناء التسجيل وإضافة الأم وبقية الأبناء كتابعين ولا يتم إضافة رب الأسرة "الأب" ولابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب برقم هويته من خلال الرابط : http://urv.ca.gov.sa/urv ، نسعد بخدمتك ".

حال الزوج في حساب المواطن بسبب وظيفة الزوجة:



أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار من قبل مواطنة تستفسر عن حال الزوج في حال كون الزوجة موظفة.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : " هل يحرم الزوج من حساب المواطن بسبب ان احد زوجاته موظفة؟".

وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين على التساؤل : " حياك الله ، يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة،وحالة الدفعة(لا يوجد)تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين(في حال وجود تابعين)تجاوز الحد المانع للدعم".

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