عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن من أراد بيع أو شراء منزل عليه رهن

أ أ

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن كيفية التعامل مع منزل اشتراه وعليه رهن من الصندوق العقاري. اضافة اعلان





شراء منزل عليه رهن من الصندوق العقاري:



دفعات الإقراض المباشر من الصندوق العقاري:

