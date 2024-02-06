عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن من أراد بيع أو شراء منزل عليه رهن

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن كيفية التعامل مع منزل اشتراه وعليه رهن من الصندوق العقاري.
شراء منزل عليه رهن من الصندوق العقاري:وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه " حبيت أستفسر أنا بشتري بيت عليه صندوق عقاري باقي منه ٤٥٠ ألف أقدر أحط القرض باسمي علما أني غير متزوج".
وجاء الرد :" عزيزي المستفيد في حال أردت أن تبيع أو تشتري عقار مرهون لصندوق التنمية العقارية حالياً، أطلّع على إجراءات المبايعات في الرابط التالي هنــــــا
كما يمكنك تقديم الطلب من خلال الرابط التالي: هنــــا
دفعات الإقراض المباشر من الصندوق العقاري:
كما تفاعل أيضا حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل شخص يطالب فيه بصرف الدفعة الرابعة من الإقراض المباشر.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه " السلام عليكم.. السادة عناية المستفيدين أطالب بصرف الدفعة الرابعة من الإقراض المباشر من صندوق التنمية العقاري".
وجاء الرد :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن تم إيقاف طلب صرف الدفعات الإقراض المباشر بتاريخ 1443/3/18 .. سعدنا بتواصلك".