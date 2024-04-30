عاجل.. الصندوق العقاري: قريبا سيتم جدولة مبالغ الدعم السكني المتأخرة لإيداعها بأثر رجعي

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية رجوع الدعم الحكومي بعد زياره المقيم.



جدولة مبالغ الدعم السكني المتأخرة في الصندوق العقاري:



تعليق الخصومات في الصندوق العقاري:



موعد إيداع الدعم السكني للمتقاعدين:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. متى ترجع الفلوس الدعم الحكومي بعد زيارة المقيم؟".ورد حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة إكس على سؤاله بالقول :"وعليكم السلام.. عزيزي المستفيد بعد قبول طلب تحديث بيانات منتج البناء الذاتي , سيتم جدولة جميع مبالغ الدعم السكني المتأخرة ليتم إيداعها بأثر رجعي في أقرب وقت بإذن الله.. سعدنا بتواصلك".كما رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن وجود خصومات حالة سداد القرض "كاش".وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. في حال سداد قرض الصندوق 500 ألف كاش.. هل يوجد خصم علي السداد علما أنه من القروض القديمة وعلي النظام القديم وفترة السداد علي25سنة".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره بالقول : "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا".أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار وجه له من قبل أحد الأشخاص يستوضح فيه عن موعد نزول الدعم السكني لهم.وكان أحد الأشخاص وجه سؤالا يقول فيه :"استفسار شهر واحد مايو راح تزل رواتب المتقاعدين.. طيب كيف راح يتم إيداع الدعم السكني لهم نرجو التوضيح وشكرا؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر, إلى يومين عمل كحد أقصى.. سعدنا بتواصلك".