عاجل.. خطوات تحديث الصك المرهون في الصندوق العقاري

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار مواطن يسأل عن كيفية تحديث الصك المرهون عبر الصندوق.



خطوات تحديث الصك المرهون:



نقل المديونية أثناء شراء عقار مرهون:



تسديد القرض العقاري:



وفي رده على سؤال أحد الأشخاص عبر منصة إكس، أوضح الصندوق العقاري أنه يمكن تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية من خلال الخطوات التالية:1-زيارة فرع صندوق التنمية العقارية لطلب خطاب تحديث الصك.2- الدخول على موقع ناجز لتحديث الصك.3- بعد الانتهاء من تحديث الصك , يتم طباعة الصك.4- مراجعة فرع صندوق التنمية العقارية لتحديث البيانات في النظام.كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على سؤال وجه له من قبل مالك عقار يستفسر عن طبيعة نقل المديونية لشخص تقدم لشراء عقار مرهون.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم هل يمكن نقل المديونية لشخص آخر يريد شراء منزل مرهون لدى الصندوق.. ولا لازم سداد المديونية من المالك؟" .وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره بالقول :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد يتم سداد كامل المتأخرات لاستكمال إجراءات المبايعة.. سعدنا بتواصلك".أيضا رد حساب العناية بالمستفيدين على سؤال أرسل من قبل مواطن، يتساءل فيه عن إمكانية تسديد باقي القرض العقاري "كاش".وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. إذا علي قرض عقاري ومنتظم فيه.. وباقي تقريبا 290 ألفا وأريد سدادها كاش كم تخفضون لي؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا".