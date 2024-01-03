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طريقة ورابط التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية

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الخطوط الجوية السعودية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) للعمل في جدة على النحو التالي:اضافة اعلان
 

المسميات الوظيفية في وظائف الخطوط الجوية:


- أخصائي في استراتيجيات وتخطيط الموارد البشرية (Specialist Human Resources Strategies and Planning)
- أخصائي أول اكتساب المواهب (Senior Talent Acquisition Specialist)
- مدير تخطيط الشراكة (Partnership Planning Manager)
- الخبرة الرقمية والملحقات (Digital Experience & Ancillary)
- أخصائي تجربة المستخدم (User Experience Specialist)
- مسؤول مبيعات تنفيذي (Sales Executive)
- كابتن (Captain)

التخصصات المطلوبة في وظائف الخطوط الجوية:

- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- التسويق
- المالية
- الإحصاء
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- هندسة الحاسب   
- أو مايعادلهم
 

مميزات وظائف الخطوط الجوية

- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
 

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا

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