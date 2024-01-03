طريقة ورابط التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) للعمل في جدة على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية في وظائف الخطوط الجوية:



التخصصات المطلوبة في وظائف الخطوط الجوية:



مميزات وظائف الخطوط الجوية



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