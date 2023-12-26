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عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، بشأن كيفية تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية.

تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية:

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وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. أرغب بتحديث صك سكني قديم مرهون أرغب بخطاب عدم ممانعة من قبلكم لتقديمها لكتابة العدل .. بوركتم ".

وجاء الرد : "عزيزي المستفيد يمكنك تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية من خلال الخطوات التالية":

1-زيارة فرع صندوق التنمية العقارية لطلب خطاب تحديث الصك.

2-  الدخول على موقع ناجز لتحديث الصك.
3-  بعد الانتهاء من تحديث الصك يتم طباعة الصك ومراجعة فرع صندوق التنمية العقارية لتحديث البيانات في النظام.

تمديد الدفعات في الصندوق العقاري:



أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع استفسار من قبل أحد الأشخاص بشأن ضرورة تمديد الدفاعات المالية للمواطنين.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" أتمنى من الصندوق العقاري أن يعيد النظر في التمديد   للمواطنين الذين تم إلغاء الدفعات عليهم بسبب انتهاء مهلة البناء الذاتي بسببها توقف البناء والمسكن لم يكتمل والأقساط  تخصم دون مراعاة إلى متى ونحن نظل على ذالحال؟" .

وجاء الرد : " عزيزي المستفيد خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة 36 شهرا، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها ".

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