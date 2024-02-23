الجمعة، 13 شعبان 1445 ، 23 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

حساب المواطن
حساب المواطن
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ألزم حساب المواطن، المسجلين في البرنامج بالكشف عن المكافأة الممنوحة للطلاب ضمن بيانات الدخل الخاصة بهم. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".اضافة اعلان


خطوات تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في حساب المواطن

وحدد حساب المواطن، خطوات تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في برنامج الدعم، وتتمثل في الآتي:
- الدخول على ملف المستفيد - بيانات عامة ومن ثم الضغط على تعديل في خانة الدخل.
- تعديل الدخل ومن ثم الضغط على تعديل.
- الضغط على حفظ في أسفل الصفحة.


تعديل بيانات حساب المواطن

يتيح البرنامج للمستفيدين تحديث وتصحيح بياناتهم الشخصية من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
- سجِّل البيانات الشخصية وأدخل الرمز المرئي ورمز التحقق.
- انقر على تسجيل الدخول.
- اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.
- اختر خدمة تعديل البيانات.
- قم بتحديث البيانات المطلوب تعديلها، سواء كانت بيانات عامة، عنوانًا، تابعين، إفصاح عن الدخل، عقارات، حسابًا بنكيًا، أو إدارة المرفقات.
- تأكد من دقة وصحة جميع المعلومات التي قمت بتحديثها.
- انقر على حفظ.


تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

يتيح حساب المواطن، تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيس أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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