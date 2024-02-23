عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

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ألزم حساب المواطن، المسجلين في البرنامج بالكشف عن المكافأة الممنوحة للطلاب ضمن بيانات الدخل الخاصة بهم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".



تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل، ولابد من الإفصاح عنها، باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل،ولمعرفة قيمة الاستحقاق https://t.co/XGVelVLg1z February 23, 2024

خطوات تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في حساب المواطن



تعديل بيانات حساب المواطن



تغيير رقم الجوال في حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

