تنبيه عاجل من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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قال حساب المواطن، إنه لا يُشترط الإفصاح عن معاش الضمان الاجتماعي في البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "لا يتم الإفصاح عن الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل، وبإمكانك حذفه عن طريق حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة) وحذف الدخل ثم الضغط على "حفظ". اضافة اعلان



لا يتم الافصاح عن الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل ، وبإمكانك حذفه عن طريق حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة) وحذف الدخل ثم الضغط على "حفظ"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 26, 2024

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.