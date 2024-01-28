خطوات إعادة تقديم الطلب للمستفيد الرئيسي في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن خطوات إعادة تقديم الطلب للمستفيد الرئيسي في برنامج الدعم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق البرنامج.

وفيما يلي الخطوات، وفق ما أظهر مقطع فيديو عبر حساب البرنامج في منصة "إكس": اضافة اعلان





إعادة تقديم الطلب للمستفيد الرئيسي عبر الموقع الإلكتروني



إعادة تقديم الطلب للمستفيد الرئيسي عبر تطبيق البرنامج



البوابة الإلكترونية



تطبيق الجوال لحساب المواطن



بعد الدخول إلى الحساب، سيتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية والمتضمنة ملخص الأهلية لآخر دورة تم دراستها، سيتم عرض أسباب عدم الأهلية.ستظهر رسالة تفيد بانتهاء فترة تقديم الاعتراض.ولدراسة أهليتك مجددًا - قم بالضغط على زر: إعادة تقديم الطلب مباشرة.أو الذهاب إلى تبويب دراسة الأهلية في يمين الصفحة - ستظهر نفس التفاصيل التي تم عرضها في الصفحة الرئيسية.في حال قمت بتحقيق بياناتك ومعالجة أسباب عدم الأهلية - اضغط على إعادة تقديم الطلب.ستظهر رسالة تفيد باستلام الطلب.وبناءً عليه سيتم إعادة دراسة أهليتك في الدورة القادمة.بعد الدخول إلى الحساب سيتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية والمتضمنة لملخص الأهلية لآخر دورة تم دراستها.في حال كنت غير مؤهل، وتجاوزت فترة تقديم الاعتراض 90 يومًا سيظهر زر إعادة تقديم الطلب في شريحة دراسة الأهلية.تأكد من تحديث بياناتك، ومعالجة سبب عدم الأهلية.اضغط إعادة تقديم الطلب والتأكيد.ستظهر رسالة تفيد باستلام الطلب.سيتم إعادة دراسة أهليتك بناءً عليه في الدورة القادمة.وأطلق حساب المواطن يوم الإثنين الماضي، البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال للبرنامج بحلته الجديدة، بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.البوابة الإلكترونية لحساب المواطنوتشمل التغييرات على مستوى البوابة:اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلبجلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من خلال المصدراسترجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدرإضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر في لوحة المعلومات الرئيسيةإمكانية معرفة تفاصيل الأهلية للتابع من خلال صفحة مستقلة للتابعينإضافة صفحة "الإحصائيات"، تشمل ملخص لمجموع الدفعات السابقة والمبالغ المعلقة والمرتجعةتشمل التغييرات على مستوى التطبيق:إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحدإضافة خدمة الحاسبة التقديريةإتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيقالحصول على ملخص شامل لحالة المستفيد والأهلية والدفعات مباشرة من خلال الصفحة الرئيسيةإضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر من الصفحة الرئيسيةإدارة الإجراءات المتعلقة بالأهلية والدفعات مثل تقديم الاعتراضات وإرفاق المستنداتإعادة تقديم الطلب