توجيه من الصندوق العقاري للمطلقات بشأن ضمان الاستحقاق للبيوت المجانية

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مستفيدة تتساءل فيه عن مدى أحقيتها في البيوت المجانية.





استحقاق البيوت المجانية في الصندوق العقاري: اضافة اعلان



تفادي إيقاف الدعم في الصندوق العقاري:



الصندوق العقاري يوضح كيفية إيداع مبالغ الدعم:



السلام عليكم .. أنا مستفيدة من الضمان بفئة المطلقات و مؤهلة في سكني ولكن كيف أضمن استحقاقي من البيوت المجانية.. وهل يتطلب الذهاب لجهة أو جمعية ولا كذا فقط أكون دخلت تحت ضمن المستحقين في الإسكان".وجاء الرد :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق بالإسكان التنموي لمستفيدي الضمان, نرجو منك الدخول في منصة سكني.. وبيخدمونك إن شاء الله".أيضا وجه حساب العناية بالمستفيدين، توجيها لأجل تفادي إيقاف الدعم، وذلك من خلال رفع طلب مسبق لصندوق التنمية العقارية.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :"أنا عسكري وتقاعدت لي شهرين والجهة التمويلية رفضت جدولة القرض العقاري ووضعوني أمام خيار واحد وهو الاستمرار بدفع الأقساط ودفعة اخيره ٢٧٠ ألف والأقساط ٢٧٠٠ ".وأوضح أيضا :"مع العلم أن راتبي التقاعدي ٣٥٠٠ أو عدم الجدولة.. البنك يعلم عندما أعطاني القرض سوف أتقاعد خلال سنتين".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد لتفادي إيقاف الدعم , يرجى رفع طلب مسبق لصندوق التنمية العقارية بإجراءات إعادة الجدولة عبر الجهة التمويلية "البنك الممول".كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين في وقت سابق عن استفسار حول كيفية إيداع مبالغ الدعم وهل تتم بشكل شهري أم دفعة واحدة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" بالنسبة لدعم عقار قائم.. كيف أقدر أخذ المبلغ المتبقي من الدعم دفعة واحدة وليس شهريا".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. يتم إيداع مبالغ الدعم بشكل شهري وثابت حتى نهاية العقد , ولا يمكن إيداع مبالغ الدعم دفعة واحدة" .