توجيه من الصندوق العقاري للمطلقات بشأن ضمان الاستحقاق للبيوت المجانية

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مستفيدة تتساءل فيه عن مدى أحقيتها في البيوت المجانية.
استحقاق البيوت المجانية في الصندوق العقاري:
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السلام عليكم .. أنا مستفيدة من الضمان بفئة المطلقات و مؤهلة في سكني ولكن كيف أضمن استحقاقي من البيوت المجانية.. وهل يتطلب الذهاب لجهة أو جمعية ولا كذا فقط أكون دخلت تحت ضمن المستحقين في الإسكان".
وجاء الرد :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق بالإسكان التنموي لمستفيدي الضمان, نرجو منك الدخول في منصة سكني.. وبيخدمونك إن شاء الله".
تفادي إيقاف الدعم في الصندوق العقاري:
أيضا وجه حساب العناية بالمستفيدين، توجيها لأجل تفادي إيقاف الدعم، وذلك من خلال رفع طلب مسبق لصندوق التنمية العقارية.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :"أنا عسكري وتقاعدت لي شهرين والجهة التمويلية رفضت جدولة القرض العقاري ووضعوني أمام خيار واحد وهو الاستمرار بدفع الأقساط ودفعة اخيره ٢٧٠ ألف والأقساط ٢٧٠٠ ".
وأوضح أيضا :"مع العلم أن راتبي التقاعدي ٣٥٠٠ أو عدم الجدولة.. البنك يعلم عندما أعطاني القرض سوف أتقاعد خلال سنتين".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد لتفادي إيقاف الدعم , يرجى رفع طلب مسبق لصندوق التنمية العقارية بإجراءات إعادة الجدولة عبر الجهة التمويلية "البنك الممول".
الصندوق العقاري يوضح كيفية إيداع مبالغ الدعم:
كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين في وقت سابق عن استفسار حول كيفية إيداع مبالغ الدعم وهل تتم بشكل شهري أم دفعة واحدة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" بالنسبة لدعم عقار قائم.. كيف أقدر أخذ المبلغ المتبقي من الدعم دفعة واحدة وليس شهريا".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. يتم إيداع مبالغ الدعم بشكل شهري وثابت حتى نهاية العقد , ولا يمكن إيداع مبالغ الدعم دفعة واحدة" .