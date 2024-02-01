عاجل.. الصندوق العقاري: لا يتم إعفاء المتوفي من سداد القرض إلا بعد هذه الإجراءات

أ أ

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن مدى إمكانية إسقاط القرض عن منزل صاحبتها متوفية. اضافة اعلان





إسقاط القرض عن منزل المتوفية في الصندوق العقاري:



فك رهن المتوفي في الصندوق العقاري:



تفادي إيقاف الدعم في الصندوق العقاري:



وكانت إحدى المستفيدات قد أرسلت سؤالا تقول فيه :" السلام عليكم و رحمة الله.. عندي استفسار بخصوص بيت باسم متوفية والبيت عليه قرض عقاري.. هل القرض يسقط عنها لأنها توفيت.. و شكرا".وجاء الرد :" عزيزي المستفيد يلزم سداد الأقساط المتأخرة ما قبل تاريخ الوفاة لاستكمال إجراءات طلب الإعفاء.. سعدنا بتواصلك".وفي وقت سابق أجاب حساب العناية بالمستفيدين أيضا، عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية فك رهن المتوفي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لعناية المستفيدين يقول فيه : "عند مراجعة الفرع إيش المطلوب لفك رهن لمتوفي.. وهل يلزم وكالة؟ ".وجاء الرد بالقول : "عزيزي المستفيد.. بإمكان الوكيل الشرعي مع إحضار ما يثبت الوكالة , زيارتنا لفرع صندوق التنمية العقارية وبنخدمك إن شاء الله".أيضا وجه حساب العناية بالمستفيدين، تنبيها في وقت سابق، لأجل تفادي إيقاف الدعم، وذلك من خلال رفع طلب مسبق لصندوق التنمية العقارية.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :"أنا عسكري وتقاعدت لي شهرين والجهة التمويلية رفضت جدولة القرض العقاري ووضعوني أمام خيار واحد وهو الاستمرار بدفع الأقساط ودفعة اخيره ٢٧٠ ألف والأقساط ٢٧٠٠ ".وأوضح أيضا :"مع العلم أن راتبي التقاعدي ٣٥٠٠ أو عدم الجدولة.. البنك يعلم عندما أعطاني القرض سوف أتقاعد خلال سنتين".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد لتفادي إيقاف الدعم , يرجى رفع طلب مسبق لصندوق التنمية العقارية بإجراءات إعادة الجدولة عبر الجهة التمويلية "البنك الممول".