عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن إعفاء المتوفين من سداد القرض

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن إمكانية إعفاء المتوفي من سداد القرض العقاري.
إعفاء المتوفي من القرض العقاري:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه " السلام عليكم.. هل يعفى المتوفي من مبلغ القرض العقاري المتبقي وما آلية ذلك علما أن القرض على النظام السابق نظام ٣٠٠ ألف".
وأجاب الصندوق العقاري على استفساره بالقول :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يمكنكم التقديم و المتابعة على طلب إعفاء متوفى عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية من خلال الرابط التالي : اضغط هنا، التقديم عبر النفاذ الوطني الخاص بمقدم الطلب ومن ثم تعبئة بيانات المتوفى.. سعدنا بتواصلك".
خصم قسط القرض العقاري:كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين على سؤال بشأن كيفية خصم قسط القرض العقاري منذ بداية أول مايو المقبل.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "السلام عليكم يوم واحد مايو هل راح يتم خصم قسط القرض العقاري.. و كيف يكون وضع المتقاعد مع تغيير موعد صرف راتب مايو نرجو التوضيح".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. عند حلول تاريخ استحقاق سداد القسط تصلكم رسالة نصية برقم الفاتورة لسداد المبلغ المستحق بإذن الله.. سعدنا بتواصلك".
طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".