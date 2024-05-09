عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن إعفاء المتوفين من سداد القرض

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن إمكانية إعفاء المتوفي من سداد القرض العقاري.



إعفاء المتوفي من القرض العقاري:



خصم قسط القرض العقاري:



طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:

