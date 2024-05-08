عاجل.. الصندوق العقاري يحذر: 5 أسباب تؤدي لوقف الدعم السكني

وقف الدعم السكني في الصندوق العقاري: اضافة اعلان



تعليق الخصومات في الصندوق العقاري:



إثبات السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي:



حذّر حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من اتخاذ إجراء يتسبب في إيقاف الدعم السكني للمستفيدين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج على حسابه في منصة إكس يقول فيه :" سؤال.. هل إذا تم تأجير شقتي التابعة لسكني يوقف الدعم أو لا ".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره: "عزيزي المستفيد الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني":1-إلغاء العقد.2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي.4- التعثر بسداد القسط الشهري.5- السداد المبكر للتمويل.أيضا رد حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن وجود خصومات حالة سداد القرض "كاش".وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. في حال سداد قرض الصندوق 500 ألف كاش.. هل يوجد خصم علي السداد علما أنه من القروض القديمة وعلي النظام القديم وفترة السداد علي25سنة".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره بالقول : "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا".كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح فيه عن مدى كفاية خطاب الإفادة في إثبات السكن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل يكفي خطاب إفادة من صندوق التنمية العقارية من أجل إثبات السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين:" عزيزي المستفيد يمكنك طباعة خطاب الإفادة "إخلاء الطرف" عن طريق الدخول على حسابك الشخصي في موقعنا الالكتروني