توجيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن بيع أو شراء عقار مرهون

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن إمكانية بيع عقار مرهون له.



بيع عقار مرهون في الصندوق العقاري:



خطوات تحديث الصك المرهون:



تعليق الخصومات في الصندوق العقاري:

