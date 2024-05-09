الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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توجيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن بيع أو شراء عقار مرهون

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق التنمية  العقارية مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن إمكانية بيع عقار مرهون له.

بيع عقار مرهون في الصندوق العقاري:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه على منصة إكس يقول فيه :" السلام عليكم.. عندي عمارة مرهونة على قرض من الصندوق العقاري.. هل أستطيع نقل العمارة على زوجتي أو أحد أبنائي واستكمل أو يستكملون سداد المبلغ وما هي الطريقة إن أمكن ذلك؟".
وجاء الرد : "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. في حال أردت أن تبيع أو تشتري عقار مرهون لصندوق التنمية العقارية حالياً، أطلّع على إجراءات المبايعات في الرابط التالي": اضغط هنا كما يمكنك تقديم الطلب من خلال الرابط التالي: اضغط هنا 

خطوات تحديث الصك المرهون:

كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار مواطن يسأل عن كيفية تحديث الصك المرهون عبر الصندوق.
وفي رده على سؤال أحد الأشخاص عبر منصة إكس، أوضح الصندوق العقاري أنه يمكن تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية من خلال الخطوات التالية:
1-زيارة فرع صندوق التنمية العقارية لطلب خطاب تحديث الصك.
2- الدخول على موقع ناجز لتحديث الصك.
3- بعد الانتهاء من تحديث الصك , يتم طباعة الصك.
4- مراجعة فرع صندوق التنمية العقارية لتحديث البيانات في النظام.

تعليق الخصومات في الصندوق العقاري:

أيضا رد  حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن وجود خصومات حالة سداد القرض "كاش".
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. في حال سداد قرض الصندوق 500 ألف كاش.. هل يوجد خصم علي السداد علما أنه من القروض القديمة وعلي النظام القديم وفترة السداد علي25سنة".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره بالقول : "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا".

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