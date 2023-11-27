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عاجل.. تنبيه مهم من "التأمينات" لمن فُصل من عمله دون التوقيع على إشعار

التأمينات الاجتماعية1
التأمينات الاجتماعية
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كشفت "التأمينات الاجتماعية" الإجراء المتَّبع حال فصل الموظف من العمل دون التوقيع على إشعار أو المادة 80.

فصل من القطاع الخاصاضافة اعلان

وتلقَّى حساب العناية بالعملاء سؤالًا من موظَّفة تم فصلها من القطاع الخاص لكن دون أنْ يتم إشعارها بقرار الفصل، أو التوقيع على المادة 80.
وردت عليه بالقول: "في حال كان سبب الاستبعاد المسجل في التأمينات الاجتماعية من صاحب العمل غير صحيح، يمكنك تقديم طلب تعديل سبب الاستبعاد من خلال زيارة الرابط، واتِّباع إرشادات الخدمة".

تعديل سبب الاستبعاد

ويتم تعديل سبب الاستبعاد من خلال:
-  الدخول على موقع التأمينات أون لاين.
- الضغط على (ابدأ الخدمة)
- تسجيل الدخول واختيار أيقونة (التسلسل الزمني للاشتراكات)
- اختيار الفترة المراد التعديل عليها.
- ثم يتم اختيار تعديل مدة الاشتراك.
- ثم اختيار نوع الطلب (تعديل تاريخ الاستبعاد) وإدخال البيانات المطلوبة، والتأكيد على الإقرار وإكمال الطلب والاستفادة من دعم ساند.

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