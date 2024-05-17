عاجل.. مساند يعلق.. هل يمكن نقل كفالة العمالة المنزلية للورثة؟

نقل كفالة العمالة للورثة اضافة اعلان



مساند وتغيير الرقم السري



أسعار استقدام العمالة المنزلية



مكاتب الاستقدام المعتمدة في مساند:

تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، مع استفسار بشأن إمكانية نقل كفالة العمالة المنزلية للورثة.جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لدينا عاملة منزلية وتوفى صاحب العمل ونريد نقلها إلى أحد الورثة ما الإجراء ؟".وأجابت منصة مساند، بقولها "وعليكم السلام .. بخصوص استفسارك لا بد من مراجعة وزارة الموارد البشرية في حال كان صاحب العمل متوفي".كذلك أوضحت منصة "مساند"، طريقة وآلية تغيير الرقم السري للمستفيد.جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل قسم الأفراد يطلب مني رمز الرقم السر؟ كيف أحصل عليه وما هي طريقة تغييره؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك .. الرقم السري لا يظهر إلا في حال تم التسجيل مسبقاً بنظام الرد الآلي، ويمكنك تغيير الرقم السري باتباع الخطوات المذكورة في الرد الآلي، أو يمكنك الضغط على (1) للأفراد ، ثم الانتظار حتى يتم تحويلك للقائمة الرئيسية ، ثم الضغط على (0) للتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء".في سياق آخر، حددت منصة مساند أسعار استقدام العمالة المنزلية الأغلى والأرخص من حيث أسعار الاستقدام.وأوضحت منصة مساند، أن الدول الأغلى في أسعار الاستقدام كانت الفلبين وسيرلانكا وبنجلاديش بالترتيب كما يلي:- الفلبين 14,529- سيريلانكا 13,636- بنجلاديش 9.101بينما جاءت الدول الأرخص من حيث أسعار الاستقدام أثيوبيا وأوغندا وكينيا بالترتيب كالتالي:- أثيوبيا 5,078- أوغندا 6,283- كينيا 7.191كذلك أكدت منصة "مساند"، أن جميع المكاتب الموجودة في تطبيق الاستقدام معتمدة.جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مستفيد قال فيه : "هل جميع المكاتب الموجوده في التطبيق معتمدة؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك.. نعم المكاتب معتمدة، ويمكنك الاطلاع على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في جميع مناطق المملكة من خلال بوابة مساند".