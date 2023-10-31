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مطلقة وليس لديها أبناء هل تستحق معاش الضمان الاجتماعي؟ رد من "الموارد"

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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من التساؤلات المتكررة حول استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، ما يتعلق منها بالمرأة المطلقة التي ليس لديها أبناء، ومدى استحقاقها له من عدمه.   اضافة اعلان
وقالت وزارة الموارد البشرية، إن "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها، بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".
وأشارت في ردها على إحدى المتابعات إلى أنه يمكنها التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية).


معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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