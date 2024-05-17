الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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توضيح لـ "الجوازات" بشأن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية أقل من 14 شهرًا

الجوازات
الجوازات
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أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تجديد هوية المقيم للعمالة المنزلية إذا كان قد مضى على صلاحيتها أقل من 14 شهرًا.اضافة اعلان

تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية

وأوضح حساب خدمة العملاء عبر منصة "إكس"، أنه في حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود "رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي"، سارية الصلاحية.


جاء ذلك ردًا على سؤال يقول:" هل يسمح لي أجدد الإقامة قبل الانتهاء، وكم المدة التي أقدر ـجدد فيها الإقامة قبل انتهائها".

الشروط الأساسية لتجديد الإقامة المنزلية

وبينت "الجوازات" أنه لتجديد الإقامة المنزلية توجد مجموعة من المتطلبات الأساسية اللازمة وهي كالتالي:
1 - أن يكون جواز سفر المستفيد ساري المفعول.
2 - أن يكون المستفيد المعين غير مسجل كمتغيب.
3 - أن يكون قد سدد رسوم الإقامة للمدة المطلوبة.
4 - ألا يكون لدى المستفيد المعين أي مخالفات مرورية معلقة.
5 - أن تكون أفراد الأسرة غير مسجلين في جواز سفر المستفيد المعين.
6 - أن تكون بصمات وصور المستفيد المعين وأفراد أسرته فوق ست سنوات مسجلة في النظام.



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