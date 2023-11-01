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جامعة الطائف تلغي حضور الطلاب في الفترة المسائية

جامعة الطائف
جامعة الطائف
أ أ

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، أنها قررت تحويل الدراسة المسائية عن بعد، وذلك بسبب الأحوال الجوية والطقس غير المستقر.اضافة اعلان

حرصًا على سلامة الطلبة 

وقالت الجامعة عبر حسابها في منصة "إكس": "حرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد: تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 بدءًا من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى".


إنذار باللون الأحمر

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر حذر خلاله من هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف، وانعدام مستوى الرؤية الأفقية مع جريان السيول وظهور الصواعق الرعدية حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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