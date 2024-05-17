جهز أوراقك.. موعد وطريقة التقديم في برنامج موان لحديثي التخرج 2024م

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، بمدينة الرياض، موعد التقديم في برنامج موان لحديثي التخرج 2024م، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
مسمى
البرنامج-
برنامج موان لحديثي التخرج 2024م.
التخصصات
المطلوبة-
التخصصات البيئية.
- التخصصات الإدارية.
الشروط1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - ألا تقل درجة اختبار (قياس) عن 60.
3 - ألا يقل المعدل الدراسي العام عن (جيد جدًا) أو ما يعادله.
4 - ألا يكون مسجلاً في أي برامج تدريبية أو أكاديمية أخرى أو على رأس العمل.
5 - أن يكون تاريخ التخرج في الوثيقة للعام الحالي 2024م، ويمكن تقديم خطاب مصدق من الجامعة متضمن المعدل التراكمي في حال تأخر استلام الوثيقة.
6 - أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس/ الماجستير بالانتظام الكامل في التخصصات المطلوبة وصادرة من وزارة التعليم أو معتمدة من قبلها.
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موعد
التقديم-
يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/11/11هـ الموافق 2024/05/19م.
طريقة
التقديم-
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