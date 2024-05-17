جهز أوراقك.. موعد وطريقة التقديم في برنامج موان لحديثي التخرج 2024م

أ أ

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، بمدينة الرياض، موعد التقديم في برنامج موان لحديثي التخرج 2024م، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





مسمى البرنامج



التخصصات المطلوبة



الشروط



التفاصيل



موعد التقديم



طريقة التقديم



نبذة عن المركز

