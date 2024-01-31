الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

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عاجل.. تم رفضنا في حساب المواطن لوصول راتب زوجة الأب للحد المانع.. ما الحل؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب المواطن مع شكوى مواطنة، حيث تم رفضهم في البرنامج بسبب راتب زوجة الأب الذي وصل للحد المانع.

تسجيل المتزوجة كتابع رئيس في حساب المواطناضافة اعلان

وأكد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه "بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب)، وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة".
وأضاف: "وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".
وتابع: " يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (ملف المستفيد – المرفقات)".
جاء ذلك ردًا على سؤال مواطنة تقول فيه: "تم رفضنا بسبب راتب زوجة الأب الذي وصل للحد المانع"، وتضيف "لدينا بيتان البيت الأول العدد 8 الراتب 6 آلاف، تم رفضنا، هل هناك مجال أعيد التقديم وينزل". وتتابع "وهل هناك مجال ينزل لأمي بصك بيت خاص لها، نكون تابعين، هي ما عندها راتب، الرقم لا يرد عليه أحد".

الحد المانع في حساب المواطن بسبب تعدد الزوجات

وفي وقت سابق، أرسل أحد المواطنين استفسارًا يقول فيه: "الرجل اللي عنده بيتين.. لماذا ما يصرف لك بيت لحاله بعدد أفراد الأسرة المكونة للبيت الواحد.. حرام يمنع البيت الأول بسبب إن البيت الثاني فيه زوجة معلمة.. ويحسب راتبها مع راتب الزوج ويصل للحد المانع، ويحرم البيت الأول بسبب راتب الزوجة الثانية.. رغم أن البيت الأول فيه أكثر من 6 تابعين".
وجاء الرد: "أهلا بك، سيكون المتقدم بالطلب "رب الأسرة" ويتم إضافة جميع الزوجات والتابعين في حسابه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".
ويتم التسجيل في حساب المواطن عبر الشروط التالية:
- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن



فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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