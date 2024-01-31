عاجل.. تم رفضنا في حساب المواطن لوصول راتب زوجة الأب للحد المانع.. ما الحل؟

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تفاعل حساب المواطن مع شكوى مواطنة، حيث تم رفضهم في البرنامج بسبب راتب زوجة الأب الذي وصل للحد المانع.





تسجيل المتزوجة كتابع رئيس في حساب المواطن اضافة اعلان



بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين ،عائلة فاقد الاهلية ،زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 30, 2024

الحد المانع في حساب المواطن بسبب تعدد الزوجات



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

وأكد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه "بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب)، وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة".وأضاف: "وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".وتابع: " يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (ملف المستفيد – المرفقات)".جاء ذلك ردًا على سؤال مواطنة تقول فيه: "تم رفضنا بسبب راتب زوجة الأب الذي وصل للحد المانع"، وتضيف "لدينا بيتان البيت الأول العدد 8 الراتب 6 آلاف، تم رفضنا، هل هناك مجال أعيد التقديم وينزل". وتتابع "وهل هناك مجال ينزل لأمي بصك بيت خاص لها، نكون تابعين، هي ما عندها راتب، الرقم لا يرد عليه أحد".وفي وقت سابق، أرسل أحد المواطنين استفسارًا يقول فيه: "الرجل اللي عنده بيتين.. لماذا ما يصرف لك بيت لحاله بعدد أفراد الأسرة المكونة للبيت الواحد.. حرام يمنع البيت الأول بسبب إن البيت الثاني فيه زوجة معلمة.. ويحسب راتبها مع راتب الزوج ويصل للحد المانع، ويحرم البيت الأول بسبب راتب الزوجة الثانية.. رغم أن البيت الأول فيه أكثر من 6 تابعين".وجاء الرد: "أهلا بك، سيكون المتقدم بالطلب "رب الأسرة" ويتم إضافة جميع الزوجات والتابعين في حسابه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة".وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا ).حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.







ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".ويتم التسجيل في حساب المواطن عبر الشروط التالية:- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.





