عاجل.. حساب المواطن: خطوات تعديل بيانات الدخل قبل يوم من دفعة يناير 2024

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حدد حساب المواطن، الخطوات اللازمة لتعديل بيانات الدخل الخاصة بالمستفيدين، قبل نزول دفعة يناير غدًا الأربعاء.





تعديل بينات الدخل في حساب المواطن اضافة اعلان



في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفد ، بيانات عامة )و تغيير الحالة الوظيفية إلى "موظف من قطاع ( خاص / حكومي ) "حسب المصدر" والنقرعلى إضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل(راتب شهري)ومصدر الدخل "حسب المصدر" ثم الضغط على أيقونة حفظ — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 8, 2024

الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن



تحديث الدخل في حساب المواطن

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": " في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك:- يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفيد، بيانات عامة).- وتغيير الحالة الوظيفية إلى "موظف من قطاع (خاص/ حكومي) "حسب المصدر".- والنقر على إضافة مصدر دخل جديد.- واختيار نوع الدخل (راتب شهري).- ومصدر الدخل "حسب المصدر".- ثم الضغط على أيقونة حفظ".وحدد حساب المواطن أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها هي:أولاً - الراتب.ثانيًا - النشاط التجاري.ثالثًا - أي مصادر دخل أخرى.وأضاف البرنامج أن المقصود بالراتب الشهري، هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الحكومي أو العسكري أو القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، كما يشمل الراتب الشهري، أيضًا إجمالي الراتب مع نسبة التقاعد/ التأمينات، متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.وتشمل أنواع الدخل أيضًا مصادر دخل أخرى، والتي تتضمن أي مصادر من برامج الدعم الحكومية، أو حافز أو ساند، أو مكافئة الأئمة، وكذلك الدخل الناتج من الاستثمارات المالية، والناتج عن عوائد الأصول العقارية، وعوائد الأعمال الحرة.







خطوات تعديل البيانات الشخصية



الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن



خطوات معرفة قيمة استحقاق حساب المواطن عبر حاسبة الدعم

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي يتعين القيام بها عند تحديث معلومات أو بيانات المستفيدين.وقال البرنامج عبر منصة "إكس": "يجب على أي مستفيد يتحصل على الدعم من البرنامج الإفصاح عن معلوماته أو بيانات الدخل في حال طرأ أي تغيير عليها خلال 15 يومًا من حدوث التغيير، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك".وأوضح حساب المواطن في إفادة سابقة، أنه يتعين إجراء تعديل على البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم في حال طرأ أي تغيير عليها.وكشف البرنامج عن الخطوات لتعديل البيانات لمن فقد وظيفته وأصبح متعطلاً عن العمل على النحو التالي:- "في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل).- يتم تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا يوجد وظيفة) وحذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ).- سيتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة أخرى.وتضمنت التعديلات التي أعلنها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.







موعد إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن ( من هنا ).- اضغط على الحاسبة التقديرية.- اضغط على أيقونة "الحسب".- حدد حالتك في الخيارات.وحدد حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة 74– بتاريخ 10 يناير.وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.1- افتح بوابة حساب المواطن، قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد ( اضغط هنا ).2- إدخال جميع البيانات المطلوبة كالتالي:رقم الهوية - تاريخ الميلاد بالهجري - رقم الجوال - تأكيد رقم الجوال - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور - إدخال رمز التحقق - الموافقة على التعهد بالضغط على أيقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح - ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد.3- قم بإدخال:رقم الهوية - كلمة المرور - رمز التحقق - ثم الضغط على أيقونة دخول.4- الضغط على أيقونة البدء في بناء حسابك.5- ثم إدخال البيانات التالية: رقم الجوال - تاريخ الميلاد بالهجري - الحالة الاجتماعية - الحالة الصحية - حالة القدرة على العمل - المستوى التعليمي - رقم جوال إضافي لأحد أقربائك - صلة القرابة بصاحب الرقم الإضافي - الحـالة الوظيفـية للمستفيد - هل لديك تابعين أو معالين.6- الضغط على نعم أو لا - اختيار فئة العائل - إضافة جميع مصادر الدخل الموافقة على التعهد بالضغط على أيقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح - ثم الضغط على حفظ - ثم التالي.7- تم استلام طلبك بنجاح طلبك قيد المراجعة.







المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن



توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن



- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.جاء ذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (حفظه الله).ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.