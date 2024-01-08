عاجل.. حساب المواطن يوضح قيمة الاستحقاق والحد المانع قبل دفعة يناير 2024

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حدد حساب المواطن، طرق معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع، قبل 3 أيام من إيداع دفعة يناير 2024 في حسابات المستفيدين.

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قيمة الاستحقاق في حساب المواطن



حياك الله،يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩ ، نسعد بخدمتك January 7, 2024

الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن



خطوات معرفة قيمة استحقاق حساب المواطن

موعد إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها".وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا ).وتضمنت التعديلات التي أعلنها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن ( من هنا ).- اضغط على الحاسبة التقديرية.- اضغط على أيقونة "الحسب".- حدد حالتك في الخيارات.







خطوات التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

وحدد حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة 74– بتاريخ 10 يناير.وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.1- افتح بوابة حساب المواطن، قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد ( اضغط هنا ).2- إدخال جميع البيانات المطلوبة كالتالي:رقم الهوية - تاريخ الميلاد بالهجري - رقم الجوال - تأكيد رقم الجوال - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور - إدخال رمز التحقق - الموافقة على التعهد بالضغط على أيقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح - ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد.3- قم بإدخال:رقم الهوية - كلمة المرور - رمز التحقق - ثم الضغط على أيقونة دخول.4- الضغط على أيقونة البدء في بناء حسابك.5- ثم إدخال البيانات التالية: رقم الجوال - تاريخ الميلاد بالهجري - الحالة الاجتماعية - الحالة الصحية - حالة القدرة على العمل - المستوى التعليمي - رقم جوال إضافي لأحد أقربائك - صلة القرابة بصاحب الرقم الإضافي - الحـالة الوظيفـية للمستفيد - هل لديك تابعين أو معالين.6- الضغط على نعم أو لا - اختيار فئة العائل - إضافة جميع مصادر الدخل الموافقة على التعهد بالضغط على أيقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح - ثم الضغط على حفظ - ثم التالي.7- تم استلام طلبك بنجاح طلبك قيد المراجعة.







المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن



توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن



- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.جاء ذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (حفظه الله).ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.