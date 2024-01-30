عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تحصل الأسرة على الدعم وعائلها مسجون؟

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أكد حساب المواطن أن هناك بعض الطرق التي ينبغي اتباعها من قبل الأسرة للحصول على الدعم من البرنامج، إذا كان عائلها مسجونًا. اضافة اعلان





خطوات حصول أسرة المسجون على الدعم



بإمكان أكبر الأبناء التسجيل واختيار "عائل الأسرة مسجون" وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (بطاقة العائلة) ولايتم إضافة الأب، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع برقم هويته من خلال الرابط: https://t.co/qD7jXDuIP1 January 29, 2024

تعديل البيانات الشخصية للمستفيدين



شروط استيفاء الأهلية

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، "بإمكان أكبر الأبناء التسجيل، واختيار "عائل الأسرة مسجون"، وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة (بطاقة العائلة)، ولا يتم إضافة الأب.وأضاف: "وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع برقم هويته من خلال الرابط ( من هنا ).جاء ذلك ردًا على سؤال مواطنة تقول فيه: "عائل أسرة بدون زوجة مع أولاده الستة في حساب المواطن، دخل العائل للسجن وتم إيقاف الدعم عنهم ما الحل؟".تسجيل أسرة السجين في حساب المواطنوأوضح حساب المواطن، في إفادة سابقة، بأنه يجب التسجيل كعائلة سجين، في برنامج حساب المواطن عبر الخطوات التالية:1 - إنشاء حساب جديد ( من هنا ) ذلك بإدخال البيانات التالية: (رقم الهوية - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - كلمة المرور).2 - إدخال البيانات المطلوبة لإكمال طلب التسجيل: (بيانات عامة - بيانات العنوان - بيانات التابعين - الإفصاح عن الدخل - بيانات العقار - بيانات الحساب البنكي للمتقدم الرئيس - المرفقات).3 - التأكد ومراجعة الطلب والإقرار على صحة البيانات المقدمة ثم تقديم طلب التسجيل.وقال حساب المواطن في إفادة سابقة، إنه يتعين إجراء تعديل على البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم في حال طرأ أي تغيير عليها.وكشف البرنامج عن الخطوات لتعديل البيانات لمن فقد وظيفته وأصبح متعطلاً عن العمل على النحو التالي:- "في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل).- "يتم تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا يوجد وظيفة) وحذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ).- "سيتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة أخرى.







حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.







أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

