عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تحصل الأسرة على الدعم وعائلها مسجون؟

أ أ
أكد حساب المواطن أن هناك بعض الطرق التي ينبغي
اتباعها من قبل الأسرة للحصول على الدعم من البرنامج، إذا كان عائلها مسجونًا.
خطوات حصول أسرة المسجون على الدعموقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"،
"بإمكان أكبر الأبناء التسجيل، واختيار "عائل الأسرة مسجون"،
وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة (بطاقة العائلة)، ولا يتم إضافة الأب.
وأضاف: "وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع برقم هويته من خلال الرابط (من هنا).
جاء ذلك ردًا على سؤال مواطنة تقول فيه: "عائل أسرة بدون زوجة مع أولاده الستة في حساب المواطن، دخل العائل للسجن وتم إيقاف الدعم عنهم ما الحل؟".
بإمكان أكبر الأبناء التسجيل واختيار "عائل الأسرة مسجون" وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (بطاقة العائلة) ولايتم إضافة الأب، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع برقم هويته من خلال الرابط: https://t.co/qD7jXDuIP1— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 29, 2024
تسجيل أسرة السجين في حساب المواطن
وأوضح حساب المواطن، في إفادة سابقة، بأنه يجب التسجيل كعائلة سجين، في برنامج حساب المواطن عبر الخطوات التالية:
1 - إنشاء حساب جديد (من هنا) ذلك بإدخال البيانات التالية: (رقم الهوية - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - كلمة المرور).
2 - إدخال البيانات المطلوبة لإكمال طلب التسجيل: (بيانات عامة - بيانات العنوان - بيانات التابعين - الإفصاح عن الدخل - بيانات العقار - بيانات الحساب البنكي للمتقدم الرئيس - المرفقات).
3 - التأكد ومراجعة الطلب والإقرار على صحة البيانات المقدمة ثم تقديم طلب التسجيل.
تعديل البيانات الشخصية للمستفيدين وقال حساب المواطن في إفادة سابقة، إنه يتعين إجراء
تعديل على البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم في حال طرأ أي تغيير عليها.
وكشف البرنامج عن الخطوات لتعديل البيانات لمن فقد وظيفته وأصبح متعطلاً عن العمل على النحو التالي:
- "في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل).
- "يتم تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا يوجد وظيفة) وحذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ).
- "سيتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة أخرى.
شروط استيفاء الأهلية
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017،
ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض
والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية
التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟
ويتم التسجيل في حساب المواطن عبر الشروط التالية:
- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.