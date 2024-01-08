عاجل.. حساب المواطن يوضح هل تحتاج الأرملة والتابعين لإثبات استقلالية السكن؟

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أكد برنامج حساب المواطن أن الأسرة المكونة من أرملة وتابع مضاف، لا يلزمها إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية.





إثبات استقلالية السكن في حساب المواطن اضافة اعلان



وأوضح حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين عبر منصة "إكس" أنه " في حال وجود تابع مضاف لا يلزمها إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية".وجاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " الأسرة المكونة من أرملة وتابعين هل تحتاج إثبات سكن؟".

في حال وجود تابع مضاف لا يلزمها ارفاق مستند لأثبات الاستقلالية ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 7, 2024

يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لايؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه، وبإمكانك إضافة التابع عن طريق حسابك ( تسجيل الدخول ، ملف المستفيد، التابعين )، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 7, 2024

خطوات تسجيل الأرملة مع أولادها



وأردف المستفيد سؤالاً آخر يقول فيه :" سؤال آخر انحذف مضاف بالغلط كيف أعيده؟ هل هناك مشكلة في حال الحذف؟".وأجاب البرنامج: "يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه، وبإمكانك إضافة التابع عن طريق حسابك (تسجيل الدخول، ملف المستفيد، التابعين)".وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن خطوات تسجيل الأرملة مع أولادها، والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم من البرنامج.وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة:- صك حصر الورثة.- شهادة ميلاد التابعين.- بطاقة العائلة.وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال الدخول إلى حسابك (المرفقات).

حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.







ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

1- افتح بوابة حساب المواطن، قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد ( اضغط هنا ).2- إدخال جميع البيانات المطلوبة كالتالي:رقم الهوية - تاريخ الميلاد بالهجري - رقم الجوال - تأكيد رقم الجوال - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور - إدخال رمز التحقق - الموافقة على التعهد بالضغط على أيقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح - ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد.3- قم بإدخال:رقم الهوية - كلمة المرور - رمز التحقق - ثم الضغط على أيقونة دخول.4- الضغط على أيقونة البدء في بناء حسابك.5- ثم إدخال البيانات التالية: رقم الجوال - تاريخ الميلاد بالهجري - الحالة الاجتماعية - الحالة الصحية - حالة القدرة على العمل - المستوى التعليمي - رقم جوال إضافي لأحد أقربائك - صلة القرابة بصاحب الرقم الإضافي - الحـالة الوظيفـية للمستفيد - هل لديك تابعين أو معالين.6- الضغط على نعم أو لا - اختيار فئة العائل - إضافة جميع مصادر الدخل الموافقة على التعهد بالضغط على أيقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح - ثم الضغط على حفظ - ثم التالي.7- تم استلام طلبك بنجاح طلبك قيد المراجعة.







المستهدفون من حساب المواطن



توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن



تعديل ضوابط برنامج الدعم



- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.جاء ذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (حفظه الله).ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وتتضمن التعديلات الجديدة: "تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك".ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.