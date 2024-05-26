عاجل.. لديه رصيد كافي لتجديد الإقامة ويظهر له المبلغ غير متوفر.. ماذا يفعل؟

أ أ

أجابت المديرية العامة للجوازات على سؤال شخص، يريد تجديد الإقامة ويظهر له في حالته أن الرصيد المتوفر غير كافي.



تجديد الإقامة ورصيد غير كافي:



سريان الجواز القديم لا يعني الحصول على الإلكتروني:



تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حساب خدمة العملاء على منصة إكس يقول فيه :" عند تجديد الإقامة يظهر المبلغ المتوفر لا يكفي وعندي في رصيد الجوازات أكثر من 5 آلاف".وجاء الرد على سؤاله بالقول :"مرحبًا بك، يتم استرداد المبلغ عبر حسابك البنكي، والسداد مرة أخرى حسب الخدمة المطلوبة.. سعدنا بتواصلكأيضا ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن ضرورة الحصول على الجواز الإلكتروني، رغم سريان جوازه بصورة الإصدار القديم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. عندي الجواز السعودي الإصدار القديم وباقي على انتهائه 5 سنوات.. هل أقدر أصدر الجواز الالكتروني؟".وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. لا يلزم تغيير جواز السفر الحالي ويشترط ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر للسفر للدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول.. سعدنا بتواصلك".كما كشفت "الجوازات" أنه بالنسبة للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، فإن تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من 6 أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة "أبشر" إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.