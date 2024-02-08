الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. جددتُ رخصة القيادة قبل 10 أيام وحتى الآن لم تصدر.. "المرور" يوضح

ابشر - رخصة القيادة
منصة أبشر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت الإدارة العامة للمرور عن شروط تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.
وأفادت عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" بأنه يشترط "سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر"، اضافة اعلان

تشمل الخدمة تجديد رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات النارية فقط.
-تجديد رخص سير الدراجات النارية لمدة عشر سنوات.
-سداد رسوم التجديد.
- سداد المخالفات المرورية إن وجدت.
- أن تكون الفترة المتبقية من صلاحية رخصة القيادة أقل من 180 يومًا.
- وجود فحص طبي من خلال المراكز الطبية المعتمدة.

الخطوات

- خدماتي
- خدمات
- المرور
- تجديد رخصة القيادة

اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

عاجل.. للطلاب والطالبات.. شروط وخطوات الحصول على منحة دراسية بالخارج

شهادة معتمدة.. الجامعة الإلكترونية تعلن دورة عن بعد في الاقتصاد المعرفي

عاجل.. من 3 إلى 18 ريالًا للكيلو.. ارتفاع صاروخي لأسعار البصل

عاجل.. للمتعطلين عن العمل.. كيف تحصل على راتب حكومي؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور التأمين على المركبة 5:49 ص الخميس، 08 فبراير 2024

عاجل.. موتور سيارتي 2021 هل إجباري الفحص الفني الدوري؟ "المرور" يوضح

المرور 5:11 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. كيف أنقل ملكية مركبة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر"؟ "المرور" توضح

ابشر 3:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال

شركة المياه الوطنية 9:54 م الأحد، 14 يناير 2024

شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة