عاجل.. جددتُ رخصة القيادة قبل 10 أيام وحتى الآن لم تصدر.. "المرور" يوضح

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كشفت الإدارة العامة للمرور عن شروط تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.

وأفادت عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" بأنه يشترط "سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر"،



عليكم السلام، سداد الرسوم والمخالفات و إجراء الفحص الطبي، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر. يسعدنا تواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) February 7, 2024



الشروط

الخطوات



تشمل الخدمة تجديد رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات النارية فقط.-تجديد رخص سير الدراجات النارية لمدة عشر سنوات.-سداد رسوم التجديد.- سداد المخالفات المرورية إن وجدت.- أن تكون الفترة المتبقية من صلاحية رخصة القيادة أقل من 180 يومًا.- وجود فحص طبي من خلال المراكز الطبية المعتمدة.- خدماتي- خدمات- المرور- تجديد رخصة القيادة