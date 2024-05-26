المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعلن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض

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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف مالية وتقنية وهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض حسب المسميات الوظيفية والتخصصات التالية:
- خبير التميز الاستراتيجي والمؤسسي (Strategic and Institutional Excellence Expert)
- كبير موظفي تحليل البيانات (Senior Data Analysis Officer)
- أخصائي التدقيق الداخلي (Internal Audit Specialist)
- مهندس أول كفاءة الطاقة (Senior Energy Efficiency Engineer - Industry Sector)
- خبير إدارة البيانات (Data Management Expert)
التخصصات المطلوبة:
- الإدارة
- نظم المعلومات
- المالية
- المحاسبة
- التدقيق الداخلي
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة
- أو ما يعادلهم
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- إجادة اللغة الانجليزية.
- اجادة استخدام برامج الأوفيس.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
نبذة عن المركز:
المركز السعودية لكفاءة الطاقة (مركز حكومي) تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزارة رقم (363) وتاريخ 1431/11/24هـ، يهدف المركز إلى ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المملكة، ويرأس مجلس إدارته ممثلين من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا