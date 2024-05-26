المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعلن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض

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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف مالية وتقنية وهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض حسب المسميات الوظيفية والتخصصات التالية:



- خبير التميز الاستراتيجي والمؤسسي (Strategic and Institutional Excellence Expert)

- كبير موظفي تحليل البيانات (Senior Data Analysis Officer)

- أخصائي التدقيق الداخلي (Internal Audit Specialist)

- مهندس أول كفاءة الطاقة (Senior Energy Efficiency Engineer - Industry Sector)

- خبير إدارة البيانات (Data Management Expert)





التخصصات المطلوبة:



الشروط:

نبذة عن المركز:

طريقة التقديم: