عاجل.. تحذير مهم من طريقة جديدة للنصب والاحتيال باستقدام عاملات لشهر رمضان

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ينتهج عدد من المحتالين عبر منصات التواصل الاجتماعي أسلوب جديد مستغلين اقتراب شهر رمضان لتطبيق مخططاتهم في سلب أموال الناس بالباطل.





الاحتيال باستخدام "العاملات المنزلية" في رمضان



استخدام أرقام وهمية وروابط مغشوشة



"تعال استلم العاملة وصلت"



هروب العاملة.. واختفاء النصابين



جهود وزار الموارد البشرية في مكافحة الاحتيال



الجوازات تحذر من نقل أو تشغيل المخالفين



يزعمون أنهم مسوّقون ويملكون مكاتب استقدام لجلب عاملات للمنازل، مستغلين حاجات بعض السيدات في هذا الشهر للاستعانة بعاملات في المنزل، وفقا لـ "عكاظ".ويستخدمون طرق ووسائل الكذب والاحتيال ويوهمون من يستعين بهم أنهم صادقون ووافون وأنهم يريدون في هذا الشهر الدعاء ولهذا هم ينشطون في نشر إعلاناتهم المضللة ويحددون أسعاراً جاذبة ومغرية لا تتجاوز 1000 ريال.ويستخدمون أرقامًا وهمية وروابط متغيرة، حتى لا ينفضح أمرهم لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تحجب الروابط الوهمية، لذلك دائماً وبسرعة البرق يغيرون من وقت لآخر تلك الروابط.يعتمدون على الترويج والتأكيد بوجود مكاتب للاستقدام لهم، وما إن تطمئن الضحية لهم حتى يبدؤن في تنفيذ مخططاتهم بعد أن يقبضوا منهم بعضاً من المال إذا لم يكن كل المال المتفق عليه.يوهمون الضحية أن كل الأمور تسير على وفاق وأنه لا داعي لمراجعتهم وأن بإمكانهم التواصل معهم في كل وقت على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني، وتصل العاملة من الخارج ويرن الهاتف «تعال استلم العاملة وصلت» ومن هنا تبدأ الحكاية.يقدم المكتب الوهمي عرضاً لا يُرفض من الضحية يعتمد على إرسال العاملة المنزلية للتجربة، دون دفع أي أموال وبعد أيام من العمل ورضا الضحية يطلب منه تحويل المبلغ المتفق.وتمر أيام قليلة ويلعو صراخ من في البيت «العاملة هربت» وعلى الفور يتصل على الوسيط لكنه يسمع عبارة «إن الرقم الذي طلبته غير موجود بالخدمة مؤقتاً» أو "إن الرقم المطلوب غير موجود".لم تغفل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الإشكالات التي قد يتعرض لها البعض، ومحاولات المحتالين لاستغلال حاجة البعض للعمالة المنزلية عبر دس روابط خبيثة للاحتيال عليهموأنشأت الوزارة موقعاً يطلق عليه مساند يستطيع من خلاله الراغب الاستعانة بالعمالة المنزلية في الدخول عليه ومعرفة هل المكتب من ضمن المكاتب النظامية أو هو مخالف ومحتال؟.ونبّهت الوزارة، إلى أن المرخص لها بعمليات الاستقدام وجلب العمالة المنزلية أو غيرها من العمالة المتخصصة هي شركات الاستقدام ومكاتب الاستقدام، إذ يفرض عليها وضع ضمان بنكي قيمته 250 ألف ريال، إضافة إلى 5000 ريال عن كل عاملة منزلية يتم استقدامها.وحذرت المديرية العامة للجوازات، من نقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.وأشارت إلى أن العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال، إضافة إلى الترحيل إن كان المخالف وافداً، أو بالعقوبتين معاً.