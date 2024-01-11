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تنبيه عاجل من الجوازات حول تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

الجوازات
تأشيرة الخروج النهائي
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أكدت المديرية العامة للجوازات، على أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، ويلزم المغادرة خلالها دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.اضافة اعلان

إصدار تأشيرة الخروج النهائي

وقالت الجوازات: علمًا أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.
جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "عملت خروج نهائي للعاملة المنزلية وانتهت الإقامة بعد يومين من تأشيرة الخروج النهائي .
وتساءل: هل لابد من تجديد الإقامة أو لا حاجة لذلك، علمًا أن مغادرتها ستكون بعد ٣٠ يومًا تقريبًا؟

شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي

1ـ يجب ألا يكون صاحب العمل (الكفيل) والعامل أو أحد أفراد أسرته المراد إلغاء التأشيرة لهم مسجلين بإحدى الحالات التالية: (متوفي، هروب لديه مخالفة استقدام).
2ـ سداد جميع المخالفات المرورية على العامل.
3ـ يجب ألا يكون هنالك مخالفة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة سابقًا وغير مستخدمة.
4ـ عدم وجود تأشيرة سارية للفرد المراد إصدار تأشيرة له.
5ـ تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل أراضي المملكة العربية السعودية عند إصدار التأشيرة.
6ـ ألا تكون صلاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 60 يومًا أو أكثر.

صلاحية جواز السفر وبصمة صاحب التأشيرة

7ـ وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور والإناث من 15 عامًا وأكبر).
8ـ ألا يكون للفرد المراد إصدار التأشيرة له مركبة مسجلة في النظام.
9ـ يجب استخدام التأشيرة خلال شهرين من إصدارها وإلا سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة.
10ـ حامل التأشيرة الأساسي يجب عليه السفر مع جميع أفراد أسرته المضافين معه بالجواز.
11ـ يتوجب على (صاحب العمل) إتلاف الإقامة للمقيم، مع تحمل كامل المسؤولية.

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