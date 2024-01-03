عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حال وصولهم هذه الرسالة

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن، يتساءل فيه عن وصوله رسالة من الحساب، بشأن رقم الحساب البنكي.





رقم الحساب البنكي في حساب المواطن: اضافة اعلان



خطابات رسمية من حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد توجه بالاستفسار قائلا : " هذي الرسالة جاتني اليوم مع العلم أنا مقدم لي فتره متى ينزلي"، وذلك بعد وصوله رسالة مضمونها : "عزيزي المستفيد.. نود إعلامك بأنه تم التحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بك، وربطه بطلبك في برنامج حساب المواطن".وجاء الرد من قبل خدمة المستفيدين " هذه الرسالة تعني بأنه تم التحقق من صحة حسابك البنكي المسجل لدينا في البوابة الالكترونية لحساب المواطن ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم" .وفي وقت سابق، وجه حساب خدمة المستفيدين تنبيها مهما للمواطنين بشأن إصدار حساب المواطن بيانات أو مكاتبات رسمية للمواطنين.جاء هذا في رده على أحد المواطنين والذي تساءل قائلا : " السلام عليكم.. أنا أحتاج برنت ضروري من حساب المواطن عن 7 سنوات بتاريخ التسجيل والمبالغ اللي انصرفت باسمي كوني تابع وضروري أقدم هذي البيانات للمحكمة لأن مطلوب مني البينة ".وأجاب حساب خدمة المستفيدين في رده : " وعليكم السلام.. حساب المواطن لا يصدر أي خطابات رسمية، نسعد بخدمتك".