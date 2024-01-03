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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حال وصولهم هذه الرسالة

حساب مواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن، يتساءل فيه عن وصوله رسالة من الحساب، بشأن رقم الحساب البنكي.

رقم الحساب البنكي في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد توجه بالاستفسار قائلا : " هذي الرسالة جاتني اليوم مع العلم أنا مقدم لي فتره متى ينزلي"، وذلك بعد وصوله رسالة مضمونها : "عزيزي المستفيد.. نود إعلامك بأنه تم التحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بك، وربطه بطلبك في برنامج حساب المواطن". 

وجاء الرد من قبل خدمة المستفيدين " هذه الرسالة تعني بأنه تم التحقق من صحة حسابك البنكي المسجل لدينا في البوابة الالكترونية لحساب المواطن ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم" .

خطابات رسمية من حساب المواطن:


وفي وقت سابق، وجه حساب خدمة المستفيدين تنبيها مهما للمواطنين بشأن إصدار حساب المواطن بيانات أو مكاتبات رسمية للمواطنين.

جاء هذا في رده على أحد المواطنين والذي تساءل قائلا : " السلام عليكم.. أنا أحتاج برنت ضروري من حساب المواطن عن 7 سنوات بتاريخ التسجيل والمبالغ اللي انصرفت باسمي كوني تابع وضروري أقدم هذي البيانات للمحكمة لأن مطلوب مني البينة ".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين في رده : " وعليكم السلام.. حساب المواطن لا يصدر أي خطابات رسمية، نسعد بخدمتك".

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