عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حال وصولهم هذه الرسالة

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن، يتساءل فيه عن وصوله رسالة من الحساب، بشأن رقم الحساب البنكي.
رقم الحساب البنكي في حساب المواطن:
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وكان أحد المواطنين قد توجه بالاستفسار قائلا : " هذي الرسالة جاتني اليوم مع العلم أنا مقدم لي فتره متى ينزلي"، وذلك بعد وصوله رسالة مضمونها : "عزيزي المستفيد.. نود إعلامك بأنه تم التحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بك، وربطه بطلبك في برنامج حساب المواطن".
وجاء الرد من قبل خدمة المستفيدين " هذه الرسالة تعني بأنه تم التحقق من صحة حسابك البنكي المسجل لدينا في البوابة الالكترونية لحساب المواطن ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم" .
خطابات رسمية من حساب المواطن:
وفي وقت سابق، وجه حساب خدمة المستفيدين تنبيها مهما للمواطنين بشأن إصدار حساب المواطن بيانات أو مكاتبات رسمية للمواطنين.
جاء هذا في رده على أحد المواطنين والذي تساءل قائلا : " السلام عليكم.. أنا أحتاج برنت ضروري من حساب المواطن عن 7 سنوات بتاريخ التسجيل والمبالغ اللي انصرفت باسمي كوني تابع وضروري أقدم هذي البيانات للمحكمة لأن مطلوب مني البينة ".
وأجاب حساب خدمة المستفيدين في رده : " وعليكم السلام.. حساب المواطن لا يصدر أي خطابات رسمية، نسعد بخدمتك".