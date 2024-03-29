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عاجل.. بياناته صحيحة في حساب المواطن وشهر مؤهل وآخر غير مؤهل.. ماذا يفعل؟

حساب المواطن - صورة ارشيفية
حساب المواطن
أ أ
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تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسارا من أحد الأشخاص، عن كيفية التعامل مع البرنامج، حيث يأتيه الدعم الشهري مرة مؤهل وأخرى يظهر فيها غير مؤهل.

غير مؤهل في حساب المواطن:

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وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :"نزل لي شهر مؤهل وهذا الشهر غير مؤهل رغم أن معلوماتي صحيحة".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره : "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.. نسعد بخدمتك".
تأثير تعديل البيانات قبل نزول دعم المواطن:
كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل أحد المواطنين يستفسر فيه عن تأثير تعديل البيانات قبل نزول الدعم الجديد.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. تعديل الدخل قبل يومين يشمل المواطن الجاي.. أم لا؟".
وجاء الرد : " تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وبإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد- بيانات عامة) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".

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لديه سجل تجاري نشط والدخل (صفر) هل يؤثر على أهلية حساب المواطن؟

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