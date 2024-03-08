مطلقة معها 3 بنات في مسكنها وأولاد مع والدهم.. كيف تضيف الجميع في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، من قبل مطلقة تسأل فيه عن كيفية إضافة أبنائها في حساب المواطن منهم من يسكن معها وآخرون مع والدهم.



إضافة أبناء المطلقة في حساب المواطن:

حذف البنت بعد الزواج في حساب المواطن:

تأثير السجل التجاري للزوجة على دعم المواطن:

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه :" مرحبا.. أنا امرأة مطلقة وعندي ٣ بنات ساكنين معي بشقة من دون عقد إيجار ولي أبناء ساكنين عند والدهم.. هل أضيفهم معي كلهم أو فقط البنات؟".وتساءلت أيضا : "هل أضيف الدخل الشهري لنا اللي من الضمان أو ما يحسب لأنه ليس لنا دخل غيره أرجو فهم وضعي والرد علي بأسرع وقت؟".وجاء الرد :"أهلا بك.. بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)، ولا يتم الإفصاح عن دخل "الضمان الاجتماعي" من ضمن الدخل.. نسعد بخدمتك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار وجه للبرنامج والذي يستوضح فيه عن حال البنت كمستفيد من البرنامج بعد زواجها.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"البنت متى يتم حذفها من التابعين بعد الزواج؟".وجاء الرد على السؤال بالقول :" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع في الأحوال المدنية إلى "متزوجة " ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل" لدى رب الأسرة " الأب " ولا يلزم حذفها ، نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال يسأل فيه صاحبه عن تأثير السجل التجاري للزوجة على استحقاق باقي العائلة في البرنامج.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" زوجتي فتحت سجل تجاري هل السجل يمنع العائلة كاملة من الحصول على الدعم أم الزوجة فقط؟".وجاء الرد :" في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل(عوائد مالية وأعمال تجارية)ومصدر الدخل(عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ،وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة".