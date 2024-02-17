السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

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برواتب تصل إلى 13.500 ريال.. هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

هيئة تطوير مكة
هيئة تطوير مكة
أ أ
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أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن فتح باب التقديم لشغل وظيفتين إدارية بمسمى (مراجع داخلي) لحملة البكالوريوس برواتب مجزية ومزايا تنافسية.

التخصصات المطلوبة في هيئة تطوير مكة:اضافة اعلان


- اقتصاد الأعمال

- الإدارة المالية

- الأقتصاد

- القانون

- التمويل

- المحاسبة

- الأنظمة

- المحاسبة

- المراجعة

- المراجعة الداخلية

- تقنية المحاسبة

المهام الوظيفية:

- تخطيط عمليات المراجعة الداخلية في الجهة ومتابعة تنفيذها وفقاً للسياسات واللوائح والإجراءات المنظمة.

- تقييم الالتزام بالإجراءات والسياسات المؤسسية وتقييم مختلف العمليات المتعلقة بإدارة المخاطر وما إلى ذلك من العمليات الداخلة ضمن أعمال المراجعة الداخلية.

- توفير البيانات وإدارة الخدمات اللوجستية للمراجعين الخارجيين، والرد على استفساراتهم وتقديم الأدلة لإثبات الحسابات حسب الحاجة.

- تحليل المعلومات والبيانات والمخرجات المختلفة المتعلقة بالجهة للتأكد من تطبيقها للأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية وإبلاغ الإدارة في حال ملاحظة أي خلل في التطبيقات.

- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة الداخلية لمناقشتها وتقديم التوصيات لاتخاذ التدابيرالتصحيحية وإدخال التحسينات اللازمة، وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

الرواتب:

- الرواتب الأجمالية تتراوح من (12.500 إلى 13.500) ريال شهرياً.

المميزات:


- بدل سكن 25% من الأجر الأساسي.

- بدل نقل شهري.

- تأمين طبي يشمل الوالدين والأبناء.

- علاوة سنوية (وفقاً للائحة التنفيذية).

طريقة التقديم:


 التقديم متاح حالياً عبر المنصة الموحدة للتوظيف جدارات من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى يوم الجمعة 1445/8/13هـ

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