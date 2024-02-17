التقديم متاح الآن.. أمانة منطقة جازان تعلن عن توفر وظائف نظام التعاقد

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أعلنت أمانة منطقة جازان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم
الموظفين العام بنظام التعاقد لحملة البكالوريوس.
التخصصات المطلوبة في أمانة جازان:- إدارة مشاريع التشييد
- التخطيط الجغرافي
- التخطيط الإقليمي
- التصميم العمراني
- التصميم البيئي
- تصميم معماري
- تصميم ومواقع
- عمارة وعلوم البناء
- عمارة وتخطيط
- هندسة الطيران
- ديناميكا هوائية الطائرات
- علوم البناء
- الهندسة (عام)
- هندسة البناء
- الهندسة المدنية
- هندسة العمارة الداخلية
- الهندسة المعمارية
هندسة المياه
- هندسة المواد
- الهندسة الزراعية
- هندسة الميكاترونيك
- الهندسة الميكانيكية
- هندسة التصميم
- وتخصصات آخرى
الشروط المطلوبة:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعين للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية.
- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.