السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

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التقديم متاح الآن.. أمانة منطقة جازان تعلن عن توفر وظائف نظام التعاقد

أمانة منطقة جازان
أمانة منطقة جازان
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة جازان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم الموظفين العام بنظام التعاقد لحملة البكالوريوس.

التخصصات المطلوبة في أمانة جازان:اضافة اعلان

- إدارة مشاريع التشييد
- التخطيط الجغرافي
- التخطيط الإقليمي
- التصميم العمراني
- التصميم البيئي
- تصميم معماري
- تصميم ومواقع
- عمارة وعلوم البناء
- عمارة وتخطيط
- هندسة الطيران
- ديناميكا هوائية الطائرات
- علوم البناء
- الهندسة (عام)
- هندسة البناء
- الهندسة المدنية
- هندسة العمارة الداخلية
- الهندسة المعمارية
 هندسة المياه
- هندسة المواد
- الهندسة الزراعية
- هندسة الميكاترونيك
- الهندسة الميكانيكية
- هندسة التصميم
- وتخصصات آخرى

الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعين للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية.
- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الأثنين 1445/8/2هـ عبر المنصة الموحدة لتوظيف جدارات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/8/12هـ.

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