البريد السعودي يعلن عن فتح باب التوظيف بنظام الدوام الجزئي.. رابط التقديم

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن فتح باب التوظيف بنظام الدوام الجزئي في محافظات ومراكز المملكة.

وذلك من خلال برنامج (التوصيل المرن) لتحقيق دعم نشاطها في تقديم الخدمة وتلبية الاحتياج في جميع مناطق المملكة.





الشروط التوظيف في مؤسسة البريد:



بجميع مدن ومحافظات المملكة:



نبذة عن البريد السعودي:



طريقة التقديم:

