البريد السعودي يعلن عن فتح باب التوظيف بنظام الدوام الجزئي.. رابط التقديم

أ أ
أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن فتح باب التوظيف بنظام الدوام الجزئي في
محافظات ومراكز المملكة.
وذلك من خلال برنامج (التوصيل المرن) لتحقيق دعم نشاطها في تقديم الخدمة وتلبية الاحتياج في جميع مناطق المملكة.
الشروط التوظيف في مؤسسة البريد:
- هوية وطنية سارية المفعول.
- رخصة قيادة سارية المفعول.
- استمارة سيارة سارية المفعول.
- يلتزم المشترك بتقديم سند لأمر لصالح مؤسسة البريد السعودي سبل وقدرة (10,000 ريال سعودي).
- يجب ان تكون السيارة ملكاً للمندوب أو مفوضاً عليها.
- المحافظة على سرية المعلومات والتعليمات الصادرة من المؤسسة والعملاء.
- التقيد بالأداب العامة وحسن السلوك مع العملاء.
بجميع مدن ومحافظات المملكة:
- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة
- الباحة
- أبها
- جازان
- الدمام
- الخبر
- الهفوف
- المدينة المنورة
- يدمه
- بدر الجنوب
- الكامل
- الحناكية
- خيبر
- الحمنة
- الحسو
- العيص
- وادي الفرع
- الشنان
- سميراء
- الغزالة
- الاسياح
- عقلة الصقور
- النبهانية
- القوارة
- عيون الجواء
- ضريا
- قبة
- قصيباء
- الليث
- قلوة
- الحجرة
- انصاب
- جديدة عرعر
- العيساوية
- الرويضة
- الخاصة الارطاوية
- محايل عسير
- القنفذة
- بلحمر
- تثليث
- بيشة
- الوجه
- حقل
- تيماء
- البدع
- حالة عمار
- ضبا
- املج
ومدن ومحافظات أخرى
نبذة عن البريد السعودي:
مؤسسة البريد السعودي هي الجهة المسؤولة عن الخدمات البريدية والبريد الرسمي في السعودية، تأسست عام 1901م وتعد من أقدم مؤسسات الدولة على الإطلاق، وتعتبر حالياً من الجهات الأكثر تنظيماً وتطوراً في القطاع الحكومي حيث استحدثت العديد من الخدمات الإلكترونية مثل العنوان البريدي (خدمة واصل) وخدمات العنوان الدولي (واصل العالمي) وخدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:اضغط هنا ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.