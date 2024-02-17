السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية بالحرس الوطني
أ أ
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أعلنت الشؤون الصحية في الحرس الوطني عن توفر وظيفة مساعد إداري ثاني (Administrative Assistant II) في مدينة جدة، للجنسين البكالوريوس.

 التخصصات المطلوبة في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني:اضافة اعلان


- إدارة أعمال
- إدارة مكتبية
- إدارة عامة
- سكرتارية
- إدارة مكاتب
- علاقات عامة
- لغة إنجليزية
- ترجمة
- تقنية معلومات
- آداب
- علوم تطبيقية
- تربية وتعليم
- أي تخصص إداري آخر ذو صلة.

الشروط:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.
- في حالة عدم توفر الخبرة سيتم إلحاق المتقدم ببرنامج تدريبي مخصص.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- القدرة على الطباعة السريعة باستخدام لوحة المفاتيح (30 كلمة في الدقيقة) باللغة الإنجليزية (25 كلمة في الدقيقة) باللغة العربية..
- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/8/14هـ (الموافق 2024/2/24م).

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