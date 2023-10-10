مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق – للعمل بأقسام المستشفى، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
– كاتب جناح.
– معاون إدارة.
– محلل تنظيم.
– سكرتير أول.
– سكرتير ثاني.
– مدير خدمات.
– مدير أدارة.
– محاسب مساعد.
– مساعد إداري أول.
– منسق إداري ثاني.
– محاسب.
– حراسات أمنية.
– خدمة عملاء.
مزايا العمل في التخصصي :
– رواتب جذابة ومعفاة من الضرائب.
– إجازات مدفوعة سخية.
– توفير سكن مجاني (أو توفير بدل سكن).
– بدل المواصلات.
– رعاية صحية وطبية متميزة.
– تذاكر طيران.
– الاستمتاع بالمرافق الترفيهية.
– مكافأة نهاية الخدمة.
– علاوات سنوية.
طريقة التقديم:
1- الدخول على بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )
2- تسجيل حساب جديد ورفع كافة المستندات المطلوبة، بالضغط على (Register today).
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لـ (بوابة التوظيف).
4- كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) كما هو موضح بالأعلى، في حقل (Keywords).
5- الضغط على (Search).
6- اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).
للاطلاع على كافة الوظائف المتاحة عبر بوابة التوظيف الرسمية للمستشفى:
( اضغط هنا ).