مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق – للعمل بأقسام المستشفى، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





الوظائف الشاغرة:



مزايا العمل في التخصصي :



طريقة التقديم:

