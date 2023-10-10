الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 152 وظيفة شاغرة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (152) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل 120 وظيفة لا تتطلب خبرة) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الدمام، الشرقية، نجران، جازان، الطائف، الخرج، خميس مشيط) على النحو التالي: اضافة اعلان





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