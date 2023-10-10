الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة الدبلوم فأعلى

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 152 وظيفة شاغرة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (152) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل 120 وظيفة لا تتطلب خبرة) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الدمام، الشرقية، نجران، جازان، الطائف، الخرج، خميس مشيط) على النحو التالي:اضافة اعلان

المجالات الوظيفية:


- وظائف إدارية
- وظائف مساندة
- وظائف تقنية
- وظائف طبية
- وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:


- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:


- الرياض
- جدة
- الدمام
- الشرقية
- نجران
- الطائف
- الخرج
- جازان
- خميس مشيط

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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