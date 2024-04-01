عاجل.. بعد صرف المكرمة الملكية.. بشرى حول مبالغ الضمان الاجتماعي

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أعلنت وزارة الموارد البشرية، أنه سيتم إيداع مبالغ الدورة الـ 28 من نظام الضمان الاجتماعي المطور للمؤهلين المستوفين للشروط اليوم الاثنين.

وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".



اهلاً بك ، رائد

يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 31, 2024





قيمة معاش الضمان الاجتماعي



المكرمة الملكية



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

