عاجل.. توجيه مهم من الموارد البشرية لمستفيدي الضمان.. ماذا عن الدفعات المالية المرفوضة والمعلقة؟

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه ينبغي على مستفيدي الضمان الاجتماعي عدم حذف أو سحب الطلب قبل صرف الدفعة المالية المرفوضة أو المعلقة حتى لا يتم إلغاء الدفعة.



الضمان الاجتماعي والدفعات المالية



وأوضحت الوزارة، عبر حساب الضمان الاجتماعي والتمكين: "أن الدفعة المالية مرتبطة بالطلب المقدم وعند إلغاء وسحب الطلب أو حذف الحساب يتم إلغاء جميع طلبات المستفيد، ويشمل ذلك الاعتراضات المقدمة والدفعات المالية".

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