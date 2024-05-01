عاجل.. توجيه مهم من الموارد البشرية لمستفيدي الضمان.. ماذا عن الدفعات المالية المرفوضة والمعلقة؟

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه ينبغي على مستفيدي الضمان الاجتماعي عدم حذف أو سحب الطلب قبل صرف الدفعة المالية المرفوضة أو المعلقة حتى لا يتم إلغاء الدفعة.
الضمان الاجتماعي والدفعات المالية
وأوضحت الوزارة، عبر
حساب الضمان الاجتماعي والتمكين: "أن الدفعة المالية مرتبطة بالطلب المقدم
وعند إلغاء وسحب الطلب أو حذف الحساب يتم إلغاء جميع طلبات المستفيد، ويشمل ذلك
الاعتراضات المقدمة والدفعات المالية".
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيكذلك حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاعتراض على نتيجة أهلية الدورة 29 لشهر إبريل، والتي صدرت أمس الأول السبت.
وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
-برامج الدعم الخاصة بي.
-برنامج الضمان الاجتماعي.
-الأهلية والاستحقاق.
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
-تسليم الاعتراض.
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعيفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا):
الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.