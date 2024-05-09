عاجل.. بعد ساعات من بدء الإيداع.. حقيقة زيادة دعم حساب المواطن

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بدأ في وقت مبكر اليوم الخميس، إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، والذي سيستمر حتى نهاية اليوم.

قي الوقت الذي برز فيه تساؤل لأحد المتابعين حول وجود زيادة في قيمة دعم حساب المواطن لهذا الشهر.

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأن "المكرمة الملكية نصت على دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وهو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022".

وأتاح الاطلاع على قيمة الاستحقاق شاملاً مبلغ الدعم الإضافي عبر الدخول على الحاسبة التقديرية من خلال الرابط (من هنا).



اهلا بك، المكرمة الملكية نصت على دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وهو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو2022، ولمعرفة قيمة استحقاقك شاملا مبلغ الدعم الاضافي يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩، نسعد بخدمتك May 8, 2024

الدعم الإضافي



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