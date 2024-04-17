عاجل.. حساب المواطن يحدد مدة تأكيد الطلب الجديد لدراسة الأهلية

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حدد حساب المواطن، موعد مراجعة الطلب والتأكد من مدى استحقاقية الدعم للمتقدمين.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ" 10 إبريل" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "يونيو"

وعليكم السلام،في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ" 10 ابريل" سيتم دراسة حالة اهليتك وابلاغك باستيفائك لشروط الاهلية عن طريق زيارة حسابك " دراسة الاهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر " يونيو" ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 16, 2024

أهلية حساب المواطن



الاعتراض على أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

