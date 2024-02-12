طريقة إضافة المولود الجديد في دعم حساب المواطن 1445

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تعد البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين.

ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.

ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.





طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

