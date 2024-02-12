الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة إضافة المولود الجديد في دعم حساب المواطن 1445

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعد البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين.
ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.اضافة اعلان
ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.

طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن

-الدخول إلى حساب المواطن باسم المستخدم وكلمة المرور  (من هنا).
-انقر على أيقونة تفاصيل الطلب الظاهرة على الشاشة.
-انقر على زر إضافة التابع الظاهر على الشاشة
-تحديد نوع التابع المراد إضافته
-تسجيل البيانات الخاصة بالتابع في المكان الظاهر على الشاشة
-تسجيل تاريخ ميلاد التابع
- انقر على أيقونة حفظ


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
0-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة تقديم اعتراض على نتيجة أهلية المستفيد الرئيس في حساب المواطن الدفعة 75

منصة مدرستي.. خطوات ورابط تسجيل الدخول مع تعليق الدراسة ببعض المناطق

لحملة التمريض.. مستشفى الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف لا تشترط الخبرة

رابط وموعد التقديم في وظائف جامعة الملك خالد 1445

بشرى للخريجين.. جامعة الملك سعود تطرح وظائف في الرياض وجدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - التسجيل 12:16 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

حساب المواطن 2:53 م الأربعاء، 17 يناير 2024

حساب المواطن: هذه خطوات إجراء تغييرات على بيانات المستفيدين

حساب المواطن 1:14 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. بشرى من حساب المواطن للحاصلين على قروض بخصوص الدعم

حساب المواطن 4:39 م الإثنين، 15 يناير 2024

بالخطوات.. طريقة إضافة تابع في حساب المواطن