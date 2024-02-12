هل ابنة المواطنة تستحق حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب

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أتاح حساب المواطن، لابنة المواطنة الاستفادة من برنامج الدعم في حال انطبقت الشروط عليها.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع في حساب رب الاسرة "الام"، وفي حال انطبقت عليها شروط الاهلية سيتم احتسابها ضمن مبلغ الدعم في حساب الأم".





هل ابنة المواطنه تستحق حساب المواطن — Mawada (@mawada566) February 12, 2024

شروط استحقاق دعم حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



حساب المواطن

