هل ابنة المواطنة تستحق حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب

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أتاح حساب المواطن، لابنة المواطنة الاستفادة من برنامج الدعم في حال انطبقت الشروط عليها.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع في حساب رب الاسرة "الام"، وفي حال انطبقت عليها شروط الاهلية سيتم احتسابها ضمن مبلغ الدعم في حساب الأم".
هل ابنة المواطنه تستحق حساب المواطن— Mawada (@mawada566) February 12, 2024
شروط استحقاق دعم حساب المواطنأن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية - يُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل
أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا تتجاوز إقامته خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية
عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون
توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة
ألا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعان أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)
ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟
– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.