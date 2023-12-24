رابط الاستعلام عن الدعم السكني وشروط الاستحقاق 1445

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أعلن برنامج سكني، أنه سيتم إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، اليوم الأحد، وبحد أقصى خمسة أيام.

وقال حساب خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس" ردًا على موعد إيداع الدعم السكني: "نود إحاطتكم أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين". اضافة اعلان

وأضاف: "ويتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى".





رابط الاستعلام عن الدعم السكني



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

