رابط الاستعلام عن الدعم السكني وشروط الاستحقاق 1445

أعلن برنامج سكني، أنه سيتم إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، اليوم الأحد، وبحد أقصى خمسة أيام.
وقال حساب خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس" ردًا على موعد إيداع الدعم السكني: "نود إحاطتكم أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين".
وأضاف: "ويتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى".
رابط الاستعلام عن الدعم السكني- ادخل إلى منصة سكني (من هنا).
- اختر خِيار الخِدْمَات الإلكترونية - ستجد أمامك عدة خيارات اختر منها خِيار التحقق من حالة الاستحقاق.
- انتقل بعدها نحو نافذة تسجيل الدخول - سجل باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ثم كلمه المرور ورمز التحقق.
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد من خلال رقم الهوية.
- انقر على خِيار تحقق سيظهر أمامك استحقاقك للدعم السكني لهذا الشهر.
شروط الحصول على الدعم السكنييتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.
التسجيل في الدعم السكنييتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.