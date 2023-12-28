تنبيه مهم بخصوص تأخير إيداع الدعم السكني

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فيما شكا بعض مستفيدي الدعم السكني من تأخر إيداع الدعم الشهري حتى بعد مضي أربعة أيام من بدء صرفه، قال برنامج سكني إن عملية الإيداع تستمر لمدة خمسة أيام. اضافة اعلان





تأخر إيداع الدعم السكني



وقال البرنامج في رده على استفسار لأحد المستفيدين حول أسباب تأخر إيداع الدعم: "ملتزمون باستمرارية الدعم الشهري لجميع مستفيدين سكني خلال 5 أيام عمل من تاريخ 24 من كل شهر ميلادي".وجرت العادة على صرف الدعم السكني في 24 من كل شهر، لكن موافقة الموعد ليوم الإجازة الأسبوعية، وموافقة اليوم تلتالي للعطلة الرسمية في البنوك أدى إلى تأخر إيداعه حتى اليوم الأحد.

حياك الله,

ملتزمين باستمرارية الدعم الشهري لجميع مستفيدين سكني خلال 5 أيام عمل من تاريخ 24 من كل شهر ميلادي. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 28, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



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