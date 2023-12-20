الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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عاجل.. خطوات نقل المديونية وإعادة جدولة الدعم السكني (تفاصيل)

الدعم السكني - دعم - سكني
دعم سكني
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يتيح برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية، وفق شروط محددة.اضافة اعلان

شروط برنامج نقل المديونية

حدد البرنامج شروط برنامج نقل المديونية، على النحو التالي:
-العملاء المنتظمون بالسداد.
-العملاء الحاصلون على دعم كلي أو جزئي.
-لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.
-لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم.
-عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

خطوات نقل المديونية وإعادة جدولة الدعم السكني 

‎‫ويمكن لمستفيدي الدعم السكني نقل المديونية وإعادة جدولة القرض، عبر الخطوات التالية:‬‎‬‎
- الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج سكني والحصول على كلمة مرور مؤقتة عبر جوالك (من هنا).
- اضغط على تقديم طلب بعد تسجيل الدخول.
- قم بتعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك - ورقم الهوية والبريد الإلكتروني وعنوان السكن.
- أدخل بيانات السكن والراتب الشهري بالكامل.
- تأكد من دقة البيانات المدخلة.
- قم برفع جميع الوثائق والبيانات المطلوبة.
- انقر على إرسال طلب بعد التحقق من البيانات.

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 - أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 - كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 - كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 - إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 - أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 - ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8 - ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9 - ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10 - أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

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