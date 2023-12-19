عاجل.. كيفية تنازل الزوج لزوجته عن الدعم السكني.. تعرف على الإجراءات المطلوبة

أتاحت وزارة الإسكان للزوج التنازل عن الدعم السكني لزوجته عبر سلسلة من الإجراءات.
وقال برنامج سكني عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان المستفيد التنازل للزوجه عن طريق منصة سكني".
وحددت الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، على النحو التالي:
زيارة الملف الشخصي.
النقر على قسم الاستحقاق.
ثم خدمة التنازل عن الدعم السكني.
علمًا ان سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات وصحتها.
مرحبا،— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 18, 2023
بإمكان المستفيد التنازل للزوجه عن طريق منصة سكني، يرجى زيارة الملف الشخصي والنقر على قسم الاستحقاق ثم خدمة التنازل عن الدعم السكني علماً ان سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات وصحتها.
شروط الحصول على الدعم السكنييتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.
التسجيل في الدعم السكنييتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.
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