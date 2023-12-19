الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. كيفية تنازل الزوج لزوجته عن الدعم السكني.. تعرف على الإجراءات المطلوبة

شقق سكنية مباعة
برنامج سكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أتاحت وزارة الإسكان للزوج التنازل عن الدعم السكني لزوجته عبر سلسلة من الإجراءات.
وقال برنامج سكني عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان المستفيد التنازل للزوجه عن طريق منصة سكني".اضافة اعلان
وحددت الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، على النحو التالي: 
 زيارة الملف الشخصي.
النقر على قسم الاستحقاق.
ثم خدمة التنازل عن الدعم السكني.
علمًا ان سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات وصحتها.


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

عبر "ناجز".. وزير العدل يوجه بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي"

توضيح من الزكاة والضريبة والجمارك عن الوظائف المتاحة

عاجل.. أقل سن للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات

شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي

بشرى للخريجين.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سكني 8:56 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

هل يؤثر وجود صك أرض على استحقاق الدعم السكني؟

سكني 4:22 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

هل يحق للعزباء المقيمة مع والديها الاستفادة من الدعم السكني؟

سكني 2:29 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

توضيح من سكني بخصوص تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين

العقار - عقارات - العقارات - القرض العقاري - سكني 8:06 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل حول موعد إيداع الدعم السكني.. يُصرف خلال هذه الأيام

اقرأ أيضا

رواتب - راتب - ريال - وظائف
3:18 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر ديسمبر.. الرابط وطريقة الاستعلام

الموارد البشرية
3:02 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

تعرف على شروط نقل ملكية المنشأة وعمالها بنفس السجل التحاري

حساب المواطن
2:56 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الراتب الوظيفي

الجوازات
2:26 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

طريقة وشروط استخراج تأشيرة خروج نهائي لمقيم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم
6:16 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

هل يلزم الحضور بأصل الهوية الوطنية لأداء اختبارات الرخصة المهنية؟

ا
6:15 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

إعفاء من التأشيرة.. اتفاقية جديدة بين المملكة وكازاخستان

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:01 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. توجيه من حساب المواطن للمستخدمين بسبب تعطل التطبيق

ساند
5:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

طريقة الاستعلام عن منفعة التعطل عن العمل "ساند".. بالخطوات والرابط

ابشر
5:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة "أبشر"

شقق سكنية مباعة
5:05 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. كيفية تنازل الزوج لزوجته عن الدعم السكني.. تعرف على الإجراءات المطلوبة