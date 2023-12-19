عاجل.. كيفية تنازل الزوج لزوجته عن الدعم السكني.. تعرف على الإجراءات المطلوبة

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أتاحت وزارة الإسكان للزوج التنازل عن الدعم السكني لزوجته عبر سلسلة من الإجراءات.

وقال برنامج سكني عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان المستفيد التنازل للزوجه عن طريق منصة سكني". اضافة اعلان

وحددت الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، على النحو التالي:

زيارة الملف الشخصي.

النقر على قسم الاستحقاق.

ثم خدمة التنازل عن الدعم السكني.

علمًا ان سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات وصحتها.



مرحبا،



بإمكان المستفيد التنازل للزوجه عن طريق منصة سكني، يرجى زيارة الملف الشخصي والنقر على قسم الاستحقاق ثم خدمة التنازل عن الدعم السكني علماً ان سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات وصحتها. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 18, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني



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