عاجل.. بشرى من حساب المواطن بخصوص العمالة المنزلية.. التفاصيل

أ أ

قال حساب المواطن، إن العمالة المنزلية لا تؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال كنت مؤهلاً ومستحقًا سيشملك الدعم".

ويتيح البرنامج استخدام الحاسبة التقديرية (من هنا)، لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن.



اهلا بك، وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال كنت مؤهل ومستحق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك April 22, 2024

أهلية الدورة 78 من حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

